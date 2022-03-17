В Мариуполе бойцы полка Азов за сутки уничтожили роту вражеской пехоты

Детали

Отмечается, что 4 танка и 2 БТРа, еще 1 БТР россиян подбиты. Уничтожено около роты вражеской пехоты.

“Защитники Мариуполя стойко и самоотверженно сражаются с оккупантами, которые продолжают атаковать город авиацией и артиллерией, давая достойный отпор”, - говорится в сообщении.

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Как информировал УНН, в Мариуполе рашисты разрушили около 80% жилищного фонда города. Более 350 тысяч местных жителей продолжают прятаться в подвалах и бомбоубежищах.