У магазинах стролиці готувалися продати 28 тонн контрафактного алкоголю
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Столичні правоохоронці попередили реалізацію 28 тонн контрафактного алкоголю. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури міста Києва.
“У рамках розслідування кримінального провадження на території Одеської області викрито підпільні склади, які використовувались для зберігання та збуту контрафактної алкогольної продукції.
Так, під час проведення слідчих дій в приміщеннях складів та транспортних засобах, що використовувались для перевезення контрафакту, правоохоронці виявили та вилучили близько 28 тонн спиртової суміші, та обладнання необхідного для її розливу. Вказану контрафактну продукцію планувалося розповсюджувати на території Києва, Київської області та інших регіонів України”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на даний час призначено судово-хімічну експертизу для встановлення наявності реальної загрози для життя і здоров’я людей, які могли вживати вказану продукцію.
“Досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за ч. 3 ст. 204 КК України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів), триває”, — додали у прес — службі.
Як повідомляв УНН, за три роки легальне виробництво горілки в Україні скоротилося в півтора рази.
Тим часом, за право торгувати “лівою” горілкою тіньовики платять владі по 1 долару з літра. Такі дані наводить журналіст О.Дубинський. За його словами, розквіт нелегального ринку алкоголю відбувається з доброї волі “смотрящих”, які щомісяця заробляють на цьому від 9 млн доларів.
Додамо, що Мінфін, Мінекономрозвитку і ДФС зняли з себе відповідальність за боротьбу з тіньовим ринком алкоголю.