В магазинах стролици готовились продать 28 тонн контрафактного алкоголя
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Столичные правоохранители предупредили реализацию 28 тонн контрафактного алкоголя. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.
"В рамках расследования уголовного судопроизводства на территории Одесской области разоблачены подпольные склады, которые использовались для хранения и сбыта контрафактной алкогольной продукции.
Так, во время проведения следственных действий в помещениях складов и транспортных средствах, используемых для перевозки контрафакта, правоохранители обнаружили и изъяли около 28 тонн спиртовой смеси, и оборудования необходимого для ее розлива. Указанную контрафактную продукцию планировалось распространять на территории Киева, Киевской области и других регионов Украины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время назначена судебно-химическая экспертизу для установления наличия реальной угрозы для жизни и здоровья людей, которые могли употреблять указанную продукцию.
"Досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по ч. 3 ст. 204 УК Украины (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров), продолжается", - добавили в пресс-службе.
Как сообщал УНН, за три года легальное производство водки в Украине сократилось в полтора раза.
Между тем, по право торговать "левой" водкой теневики платят власти по 1 доллару с литра. Такие данные приводит журналист А.Дубинский. По его словам, расцвет нелегального рынка алкоголя происходит по доброй воле "смотрящих", которые ежемесячно зарабатывают на этом от 9 млн долларов.
Добавим, что Минфин, Минэкономразвития и ГФС сняли с себя ответственность за борьбу с теневым рынком алкоголя.