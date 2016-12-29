У Мадриді заборонили рух автомобілів із парними номерами
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Влада Мадрида обмежила автомобільний рух у столиці для всіх машин з парними цифрами на реєстраційних номерах, передає УНН з посиланням на Euronews.
Зазначається, що раніше така заборона була для непарних чисел.
Таким чином влада намагається боротися із забрудненням повітря, яке перевищує норми, встановлені в Євросоюзі. Автомобілістів, які не будуть дотримуватися цього правила, очікує штраф 90 євро.
Повідомляється, що жителі Мадрида підтримують введені обмеження.
“Я вважаю, що варто було б зробити обмеження ще жорсткішими. Бо рівень забруднення повітря у Мадриді вже перевищив усі норми. Але те, що влада почала займатися цим питанням – це вже позитив”, - говорить один із жителів.
Однак інші жителі жаліються на затори, які утворилися внаслідок введення обмежень.
Як повідомляв УНН, в Парижі заборонили рух авто з непарними номерами.