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У Мадриді заборонили рух автомобілів із парними номерами

У Мадриді заборонили рух автомобілів із парними номерами

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 грудня. УНН. Влада Мадрида обмежила автомобільний рух у столиці для всіх машин з парними цифрами на реєстраційних номерах, передає УНН з посиланням на Euronews.

Зазначається, що раніше така заборона була для непарних чисел.

Таким чином влада намагається боротися із забрудненням повітря, яке перевищує норми, встановлені в Євросоюзі. Автомобілістів, які не будуть дотримуватися цього правила, очікує штраф 90 євро.

Повідомляється, що жителі Мадрида підтримують введені обмеження.

“Я вважаю, що варто було б зробити обмеження ще жорсткішими. Бо рівень забруднення повітря у Мадриді вже перевищив усі норми. Але те, що влада почала займатися цим питанням – це вже позитив”, - говорить один із жителів.

Однак інші жителі жаліються на затори, які утворилися внаслідок введення обмежень.

Як повідомляв УНН, в Парижі заборонили рух авто з непарними номерами.

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