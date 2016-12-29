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В Мадриде запретили движение автомобилей с четными номерами

В Мадриде запретили движение автомобилей с четными номерами

Киев • УНН

 • 12825 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Власти Мадрида ограничили автомобильное движение в столице для всех машин с четными цифрами на регистрационных номерах, передает УНН со ссылкой на Euronews.

Отмечается, что ранее такой запрет был для нечетных чисел.

Таким образом власти пытаются бороться с загрязнением воздуха, которое превышает нормы, установленные в Евросоюзе. Автомобилистов, которые не будут соблюдать это правило, ожидает штраф 90 евро.

Сообщается, что жители Мадрида поддерживают введенные ограничения.

"Я считаю, что стоило бы сделать ограничения еще жестче. Так как уровень загрязнения воздуха в Мадриде уже превысил все нормы. Но то, что власть начала заниматься этим вопросом - это уже позитив", - говорит один из жителей.

Однако другие жители жалуются на пробки, которые образовались в результате введения ограничений.

Как сообщал УНН, в Париже запретили движение автомобилей с нечетными номерами.

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