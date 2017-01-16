У лютому Україна знову може бути визнана “світовим піратом” - нардеп

М.Княжицький нагадав, що 22 вересня минулого року парламент схвалив закон щодо боротьби з інтернет-піратством, але Президент України ветував його. З того часу на розгляд парламенту досі не подані пропозиції Президента щодо цього закону попри обіцянки й зі сторони Президента, і зі сторони представників Адміністрації Президента.

“Якщо цей проект не буде ухвалений у січні, то в лютому Україна знову потрапляє в „чорний список“ і, як наслідок, позбавляється цілої низки митних преференцій у відносинах зі США, а це десятки мільйонів доларів прямих втрат, які ми понесемо, якщо ми не ухвалимо цей законопроект з погодженими Президентом поправками”, — наголосив М.Княжицький.

Він закликав Президента України внести відповідні поправки на розгляд парламенту.