В феврале Украина снова может быть признана "мировым пиратом" - нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. В феврале Украина снова может быть признана "мировым пиратом" из-за непринятия закона о борьбе с интернет-пиратством. Об этом во время заседания Согласительного совета сообщил глава комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий, передает корреспондент УНН.
Н.Княжицкий напомнил, что 22 сентября прошлого года парламент одобрил закон по борьбе с интернет-пиратством, но Президент Украины ветировал его. С тех пор на рассмотрение парламента до сих пор не представлены предложения Президента к данному закону, несмотря на обещания и со стороны Президента, и со стороны представителей Администрации Президента.
"Если этот проект не будет принят в январе, то в феврале Украина снова попадает в "черный список" и, как следствие, лишается целого ряда таможенных преференций в отношениях с США, а это десятки миллионов долларов прямых потерь, которые мы понесем, если мы не примет этот законопроект с согласованными Президентом поправками", - подчеркнул Н.Княжицкий.
Он призвал Президента Украины внести соответствующие поправки на рассмотрение парламента.