У лютому до Києва приїдуть експерти з Мінекономіки Фінляндії

За його словами, таких домовленостей досягнуто на зустрічі з міністром зовнішньої торгівлі і розвитку Фінляндії Каєм Мюккяненом у Гельсінкі.

“Фінські експерти долучаться до розробки технічних рішень та продуктів в рамках Фонду енергоефективності. В активі Фінляндії — успішний досвід реалізації конкретних енергоефективних проектів у муніципальному секторі. Ці практичні рішення будуть імплементовані у роботу Фонду енергоефективності”, — зазначив Г.Зубко.

Нагадаємо, що 24 січня Г.Зубко та К.Мюккянен підписали Меморандум між Україною та Фінляндією про взаєморозуміння у сферах енергоефективності, відновлюваної енергетики та альтернативних видів палива.