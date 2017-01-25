У лютому до Києва приїдуть експерти з Мінекономіки Фінляндії
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Робоча група експертів з Міністерства економіки Фінляндії прибуде до Києва 7-8 лютого для напрацювання спільних проектів у сфері енергоефективності. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко, передає УНН з посиланням на прес-службу Мінрегіону.
За його словами, таких домовленостей досягнуто на зустрічі з міністром зовнішньої торгівлі і розвитку Фінляндії Каєм Мюккяненом у Гельсінкі.
“Фінські експерти долучаться до розробки технічних рішень та продуктів в рамках Фонду енергоефективності. В активі Фінляндії — успішний досвід реалізації конкретних енергоефективних проектів у муніципальному секторі. Ці практичні рішення будуть імплементовані у роботу Фонду енергоефективності”, — зазначив Г.Зубко.
Нагадаємо, що 24 січня Г.Зубко та К.Мюккянен підписали Меморандум між Україною та Фінляндією про взаєморозуміння у сферах енергоефективності, відновлюваної енергетики та альтернативних видів палива.