В феврале в Киев приедут эксперты из Минэкономики Финляндии
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Рабочая группа из Министерства экономики Финляндии прибудет в Киев 7-8 февраля для выработки совместных проектов в сфере энергоэффективности. Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минрегиона.
По его словам, такие договоренности достигнуты на встрече с министром внешней торговли и развития Финляндии Каем Мюккяненом в Хельсинки.
"Финские эксперты присоединятся к разработке технических решений и продуктов в рамках Фонда энергоэффективности. В активе Финляндии - успешный опыт реализации конкретных энергоэффективных проектов в муниципальном секторе. Эти практические решения будут реализованы в работу Фонда энергоэффективности", - отметил Г.Зубко.
Напомним, что 24 января Г.Зубко и К.Мюккянен подписали Меморандум между Украиной и Финляндией о взаимопонимании в сфере энергоэффективности, возобновляемой энергетики и альтернативных видов топлива.