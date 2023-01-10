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У Любліні напали на українську родину: двом чоловікам не сподобалося, що вони говорили українською

Київ • УНН

 • 609220 перегляди

КИЇВ. 10 січня. УНН. У центрі міста Люблін у Польщі в суботу ввечері, 7 січня, на вулиці Крулевській двоє чоловіків напали на родину з України, начебто через те, що вони розмовляли українською. Про це інформує УНН з посиланням на TOK.FM.

У Любліні напали на українську родину: двом чоловікам не сподобалося, що вони говорили українською

Деталі

Повідомляється, що жінка Оксана разом зі своїм 13-річним сином та дорослою вагітною донькою вийшли на прогулянку. Коли вони поверталися назад, до них звернулися двоє чоловіків.

"Вони спочатку сиділи на лавочці, потім підійшли до нас і запитали, чи не маємо ми цигарок. Сестра відповіла, що ніхто з нас не палить. Тоді вони почали проявляти агресію. Нас називали українськими стервами, казали геть з Польщі, - розповів 13-річний Ярослав: Я почав польською мовою просити нічого їм не робити. Я сказав їм, щоб до нас не приставали, що ми нічого проти них не маємо, щоб нам дали спокій, але цього не сталося".

Хлопець розповів, що коли він хотів викликати поліцію, чоловіки намагалися вирвати у нього телефон, повалили його на землю. За словами його матері, Оксани, вони почали бити Ярослава по голові. Також у бійки брала участь вагітна донька жінки.

"Я дуже переживала за неї, кричала, щоб вона тікала. У неї синці, але, на щастя, з дитиною все гаразд. Прикро, що ніхто з людей, які були поруч, не відреагував", - розповіла жінка.

Зазначається, що наразі цією справою займається місцева поліція, відкрито кримінальне провадження.

Цитата

"Інформація, яка надійшла на номер служби порятунку, свідчила про напад на громадян України та хлопця. Поліцейські за наданим описом під час проходження території встановили двох чоловіків, яких вказано як зловмисників. Їм 25 та 30 років. Вони з нашого воєводства. Наразі проводиться експертиза щодо тілесних ушкоджень" - повідомив речник Воєводської поліції в Любліні Анджей Фійолек.

Нагадаємо

Станом на грудень 2022 року, кількість біженців з України в Польщі зараз становить 950 тисяч осіб, а всього громадян України в Польщі – близько 2,3 мільйонів.

Українські Національні Новини

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