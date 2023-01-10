В Люблине напали на украинскую семью: двоим мужчинам не понравилось, что они говорили по-украински

Детали

Сообщается, что женщина Оксана вместе со своим 13-летним сыном и взрослой беременной дочерью вышли на прогулку. Когда они возвращались назад, к ним обратились двое мужчин.

"Они сначала сидели на лавочке, потом подошли к нам и спросили, нет ли у нас сигарет. Сестра ответила, что никто из нас не курит. Тогда они начали проявлять агрессию. Нас называли украинскими стервами, говорили прочь с Польши, - рассказал 13-летний Ярослав: Я начал на польском языке просить ничего им не делать. Я сказал им, чтобы к нам не приставали, что мы ничего против них не имеем, чтобы нас оставили в покое, но этого не произошло".

Парень рассказал, что когда он хотел вызвать полицию, мужчины пытались вырвать у него телефон, повалили его на землю. По словам его матери, Оксаны, они начали бить Ярослава по голове. Также в драке участвовала беременная дочь женщины.

"Я очень переживала за нее, кричала, чтобы она убегала. У нее синяки, но, к счастью, с ребенком все в порядке. Обидно, что никто из находившихся рядом людей не отреагировал", - рассказала женщина.

Отмечается, что в настоящее время этим делом занимается местная полиция, возбуждено уголовное производство.

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"Информация, которая поступила на номер службы спасения, свидетельствовала о нападении на граждан Украины и парня. Полицейские по описанию во время прохождения территории установили двух мужчин, указанных в качестве злоумышленников. Им 25 и 30 лет. Они из нашего воеводства. Сейчас проводится экспертиза по телесным повреждениям" - сообщил представитель Воеводской полиции в Люблине Анджей Фийолек.

Напомним

По состоянию на декабрь 2022 года, количество беженцев из Украины в Польше сейчас составляет 950 тысяч человек, а всего граждан Украины в Польше – около 2,3 миллиона.