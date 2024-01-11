У Литві відбулася перша зустріч коаліції з розмінування України
Київ • УНН
У Литві відбулася перша зустріч коаліції з розмінування для координації підтримки України, в якій взяли участь понад 20 країн.
У Міністерстві оборони Литви відбулася перша зустріч партнерів коаліції з розмінування України під керівництвом Литви. Про це повідомляє пресслужба оборонного відомства Литви, передає УНН.
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Це перша робоча зустріч, на якій було уточнено потреби України в протимінній діяльності та конкретний внесок кожної держави-партнера коаліції
За його словами, крім Литви та України, у зустрічі особисто брали участь представники 19 країн, а ще шість країн приєдналися дистанційно.
"Це свідчить про єдність держав-партнерів, які прагнуть не тільки реагувати на нагальні потреби, а й підтримувати довгостроковий розвиток потенціалу України з розмінування", - заявив він.
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Метою коаліції з розмінування України є об'єднання і координація наявної та майбутньої підтримки України в галузі протимінної діяльності з боку країн-донорів.
Крім цього буде створено фонд підтримки для досягнення цілей коаліції, включно з придбанням інструментів і обладнання для розмінування української території.
Очолювана Литвою коаліція допомагатиме Україні як у бойовому, так і в гуманітарному розмінуванні.
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