В Литве состоялась первая встреча коалиции по разминированию Украины

В Министерстве обороны Литвы состоялась первая встреча партнеров коалиции по разминированию Украины под руководством Литвы. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства Литвы, передает УНН.

Детали

Это первая рабочая встреча, на которой были уточнены потребности Украины в противоминной деятельности и конкретный вклад каждого государства-партнера коалиции - заявил директор по оборонной политике МО Литвы Вайдотас Урбелис.

По его словам, кроме Литвы и Украины, во встрече лично участвовали представители 19 стран, а еще шесть стран присоединились дистанционно.

"Это свидетельствует о единстве государств-партнеров, которые стремятся не только реагировать на насущные потребности, но и поддерживать долгосрочное развитие потенциала Украины по разминированию", - заявил он.

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Дополнение

Целью коалиции по разминированию Украины является объединение и координация имеющейся и будущей поддержки Украины в области противоминной деятельности со стороны стран-доноров.

Кроме этого будет создан фонд поддержки для достижения целей коалиции, включая приобретение инструментов и оборудования для разминирования украинской территории.

Возглавляемая Литвой коалиция будет помогать Украине как в боевом, так и в гуманитарном разминировании.

Напомним,

Машина разминирования Armtrac 400 подорвалась на мине в Харьковской области во время разминирования линии электропередачи. В ГСЧС подчеркнули, что уровень минной опасности на Харьковщине остается крайне высоким.

В Украине потенциально заминировано 174 тыс. кв. км: в трех областях создадут опергруппы по координации разминирования