В Литве состоялась первая встреча коалиции по разминированию Украины
В Литве состоялась первая встреча коалиции по разминированию для координации поддержки Украины, в которой приняли участие более 20 стран.
Латвия подготовит в этом году по меньшей мере три тысячи украинских военных
Латвия подготовит не менее 3 000 украинских военнослужащих, а также предложит реабилитацию и поддержку для детей, как объявил президент Эдгар Ринкевичс. Кроме того, новый пакет военной помощи Украине будет включать беспилотники, ракеты и боеприпасы.
За прошлый год полицейские обнаружили запрещенные вещества, стоимостью более 785 миллионов гривен
В 2023 году украинская полиция изъяла 3 тонны наркотиков на сумму более 785 миллионов гривен и направила в суд 32 000 уголовных обвинительных актов.
Ощутимого результата от использования замороженных активов рф у Украины еще не было - Зеленский
Зеленский подчеркнул, что Украине нужны мощные законодательные шаги на уровне Евросоюза по замороженным российским активам.
Законопроект о мобилизации готов для согласования: документ должен установить четкий срок службы по мобилизации - Умеров
Министерство обороны Украины подготовило новый закон о мобилизации для уточнения условий службы, который уже готов к рассмотрению правительством. Закон имеет целью решить такие вопросы, как ротация солдат и четкое определение продолжительности службы.
Лидер республиканцев в Сенате активизирует усилия для скорейшего достижения соглашения о военной помощи Украине - СМИ
Митч Макконнелл активизирует личные усилия в переговорах о помощи Украине и Израилю, подчеркивая важность решения проблем национальной безопасности.
Рабочая группа как средство политического давления: почему соратники Гройсмана продолжают мутить воду в Винницкой области
Попытка фальсификации собственного же решения - это, пожалуй, единственное чем "отличилась" рабочая группа, которую с помпой в октябре прошлого года создали соратники экс-премьера Украины Владимира Гройсмана в Винницком областном совете.
Враг второго января ударил по Харькову ракетой, которая разработана Северной Кореей - генпрокурор
Результаты предварительной экспертизы подтверждают, что выпущенная 2 января по Харькову ракета является ракетой малой дальности, которая разработана Северной Кореей.
Планы Украины не допустить замораживания войны, ведь рф использует это для реванша - Зеленский
Зеленский обещает не допустить "замораживания" конфликта в Украине, опасаясь, что россия использует его для подготовки реванша.
Politico: ЕС может отправить военную миссию в Красное море
ЕС планирует начать новую операцию в Красном море для противодействия атакам йеменских повстанцев-хуситов, начиная с конца февраля, с участием по меньшей мере трех военных кораблей.