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Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

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17 березня, 12:39 • 152223 перегляди

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17 березня, 09:48 • 161360 перегляди

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17 березня, 09:17 • 178548 перегляди

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У Львові зник "котячий мер" Левчик

У Львові зник "котячий мер" Левчик

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 вересня. УНН. Сьогодні з Львівської міської ради втік кіт Левчик. Імовірно, він злякався вибухів від військових навчань. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий, інформує УНН.

Цитата

“Друзі, загубився наш кіт Левчик. Можливо, він налякався вибуху, який пролунав сьогодні під час антитерористичних навчань у міській раді. Якщо хтось бачив, чи знає де він, телефонуйте +380 322 975 905”, — ідеться у повідомленні.

Також мер Львова пообіцяв гарний подарунок тому, хто знайде пропажу.

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Нагадаємо

Кіт Левчик оселився у Львівській міськраді на початку вересня 2020 року.

Після того, як Левчик оселився у міськраді, працівники мерії створили йому сторінку в Instagram, де публікують фото з життя “котячого мера”.

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