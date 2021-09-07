У Львові зник "котячий мер" Левчик
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Сьогодні з Львівської міської ради втік кіт Левчик. Імовірно, він злякався вибухів від військових навчань. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий, інформує УНН.
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“Друзі, загубився наш кіт Левчик. Можливо, він налякався вибуху, який пролунав сьогодні під час антитерористичних навчань у міській раді. Якщо хтось бачив, чи знає де він, телефонуйте +380 322 975 905”, — ідеться у повідомленні.
Також мер Львова пообіцяв гарний подарунок тому, хто знайде пропажу.
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Нагадаємо
Кіт Левчик оселився у Львівській міськраді на початку вересня 2020 року.
Після того, як Левчик оселився у міськраді, працівники мерії створили йому сторінку в Instagram, де публікують фото з життя “котячого мера”.