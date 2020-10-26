У Львові жінці видалили півторакілограмову кисту
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Ехіноковову кисту вагою в півтора кілограма, розміром 16х17 см та звапненою капсулою видалили медики пацієнтці. Про це повідомляє "Гал-інфо" із посиланням на пресслужбу Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги міста Львова, передає УНН.
Як пише видання, утворення займало 90% об'єму селезінки. Але лікарі не лише видалили кисту, але й зуміли зберегти селезінку.
56-річна жінка звернулась зі скаргами на біль в животі та під ребрами з лівого боку. Вона уже знала, що у неї киста. Проте не була впевнена, що потрібне оперативне втручання. Але обстеження показало: це саме ехіноковака киста і відкладати операцію не варто.
Збудником такої кисти є личинкова стадія паразита ехінокока, який при потраплянні в організм людини розростається в кисту.
Складність такого втручання полягала в тому, що киста перебувала дуже близько до таких важливих органів як шлунок, підшлункова залоза та до судин.
"Сьогодні пацієнтка почувається добре. І зовсім скоро – поїде додому", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Львові нейрохірурги провели унікальну операцію новонародженій дівчинці.