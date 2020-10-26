Во Львове женщине удалили полуторакилограммовую кисту
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Ехиноковову кисту весом в полтора килограмма, размером 16х17 см, удалили медики пациентке. Об этом сообщает "Гал-инфо" со ссылкой на пресс-службу Клинической больницы скорой медицинской помощи города Львова, передает УНН.
Как пишет издание, образование занимало 90% объема селезенки. Но врачи не только удалили кисту, но и сумели сохранить селезенку.
56-летняя женщина обратилась с жалобами на боль в животе и под ребрами с левой стороны. Она уже знала, что у нее киста. Однако не была уверена, что требуется оперативное вмешательство. Но обследование показало: это именно ехиноковака киста и откладывать операцию не стоит.
Возбудителем такой кисты является личиночная стадия паразита эхинококка, который при попадании в организм человека разрастается в кисту.
Сложность такого вмешательства заключалась в том, что киста находилась очень близко к таким важным органам как желудок, поджелудочная железа и к сосудам.
"Сегодня пациентка чувствует себя хорошо. И совсем скоро - поедет домой", - говорится в сообщении.
Напомним, во Львове нейрохирурги провели уникальную операцию новорожденной девочке.