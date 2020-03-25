У Львові затримали організаторку порнобізнесу, яка перебувала у міжнародному розшуку

КИЇВ. 25 березня. УНН. У Львові затримали жінку, яка незаконно виготовляла, збувала й розповсюджувала відеопродукцію порнографічного характеру. Вона перебувала у міжнародному розшуку. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Івано-Франківській області.