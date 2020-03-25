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У Львові затримали організаторку порнобізнесу, яка перебувала у міжнародному розшуку

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. У Львові затримали жінку, яка незаконно виготовляла, збувала й розповсюджувала відеопродукцію порнографічного характеру. Вона перебувала у міжнародному розшуку. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Івано-Франківській області.

"24 березня в ході кримінального провадження за ч. 3 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу України затримано жінку, яка перебувала у міжнародному розшуку за вчинення злочинів пов’язаних із виготовленням та розповсюдженням відеофайлів порнографічного характеру", - сказано у повідомленні.

Зазначалося, що у січні 2018 року правоохоронці затримали шістьох осіб, мешканців Івано-Франківської та Донецької областей, які у Івано-Франківську у складі організованої злочинної групи протягом 2017 – 2018 років створили студію для виготовлення відеопродукції порнографічного характеру, та збували у мережу Інтернет.

Зловмисників поліцейські затримали в порядку ст. 208 ККУ. Усім було обрано судом запобіжний захід – тримання під вартою.

В подальшому у ході слідства правоохоронці встановили причетність до вчинення даних злочинів ще однієї особи. Зловмисниця тривали час переховувалась від органів досудового розслідування на території однієї із країни ЄС. Прикарпатські поліцейські оголосили її у міжнародний розшук.

Так, 24 березня поліцейські затримали останню у Львові. Наразі їй повідомлення про підозру за ч.3 ст.301 Кримінального кодексу України та вирішується питання про обрання судом – запобіжного заходу.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області кіберполіція затримала 59-річного чоловіка, який знімав і продавав дитяче порно, йому оголошено про підозру.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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