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Во Львове задержали организаторшу порнобизнеса, находившеюся в международном розыске

Киев  •  УНН

 • 17751 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Во Львове задержали женщину, которая незаконно изготовляла, сбывала и распространяла видеопродукцию порнографического характера. Она находилась в международном розыске. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Ивано-Франковской области.

"24 марта в ходе уголовного производства по ч. 3 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины задержана женщина, которая находилась в международном розыске за совершение преступлений, связанных с изготовлением и распространением видеофайлов порнографического характера", - говорится в сообщении.

Отмечалось, что в января 2018 года правоохранители задержали шесть человек, жителей Ивано-Франковской и Донецкой областей, которые в Ивано-Франковске в составе организованной преступной группы в течение 2017 - 2018 годов создали студию для изготовления видеопродукции порнографического характера, и сбывали в Интернете.

Злоумышленников полицейские задержали в порядке ст. 208 УК. Всем была избрана судом мера пресечения - содержание под стражей.

В дальнейшем в ходе следствия правоохранители установили причастность к совершению данных преступлений еще одного человека. Злоумышленница продолжительное время скрывалась от органов предварительного расследования на территории одной из страны ЕС. Прикарпатские полицейские объявили ее в международный розыск.

Так, 24 марта полицейские задержали последнюю во Львове. Сейчас ей сообщение о подозрении по ч.3 ст.301 Уголовного кодекса Украины и решается вопрос об избрании судом - меры пресечения.

Напомним, в Днепропетровской области киберполиции задержала 59-летнего мужчину, который снимал и продавал детское порно, ему объявлено о подозрении.

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