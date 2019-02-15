У Львові затримали чоловіка з антикварними речима

Розпивав алкогольний напій посеред вулиці і цим привернув увагу пішого патруля поліції. На площі Григоренка, напередодні патрульні помітили підозрілого чоловіка і згідно Закону України про Національну поліцію провели поверхневу перевірку. У 32-річного мешканця Дніпропетровської області виявили 12 монет, три ложки, дві медалі. Усі ці речі ззовні схожі на антикваріат. Чоловік не зміг спочатку пояснити походження цих речей, а потім повідомив, що придбав їх в місті Одеса.

Патрульні запросили чоловіка до Шевченківського відділу поліції. Інспектори винесли постанову і склали на нього протокол за розпивання алкогольних напоїв вдруге за рік.

Нагадаємо, з України намагались вивезти культурні цінності, віком понад півтори тисячі років.