Во Львове задержали мужчину с антикварными вещами
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Во Львове патрульные обнаружили у прохожего вероятно ворованные, похожие на антиквариат, вещи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".
Распивал алкогольный напиток посреди улицы и этим привлек внимание пешего патруля полиции. На площади Григоренко накануне патрульные заметили подозрительного мужчину и согласно Закону Украины о Национальной полиции провели поверхностную проверку. У 32-летнего жителя Днепропетровской области обнаружили 12 монет, три ложки, две медали. Все эти вещи внешне похожи на антиквариат. Мужчина не смог сначала объяснить происхождение этих вещей, а потом сообщил, что приобрел их в городе Одесса.
Патрульные пригласили мужчину в Шевченковский отдел полиции. Инспекторы вынесли постановление и составили на него протокол за распитие алкогольных напитков второй раз за год.
Напомним, из Украины пытались вывезти культурные ценности, старше полутора тысяч лет.