У Львові за годину випала майже третина місячних опадів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. У Львові, де вчора ввечері пройшла потужна злива, за годину випало 28% від місячної норми опадів. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУ ДСНС в області.
"17 серпня в період 17:00 по 18:00 внаслідок ускладнення погодних умов, а саме опадів у вигляді дощу та сильного дощу, що становили 28% від місячної норми сталось підтоплення окремих ділянок у Львові, а саме: Привокзальна площа та ділянка по вулиці Сахарова (район старого трамвайного депо)", - повідомили у відомстві.
Як зазначається, основні зусилля рятувальників були зосереджені на порятунку людей, які перебували в приміщеннях та опинились в транспортних засобах. Зокрема, у підвальному приміщенні кафе по вулиці Залізнична, 14, врятовано 10 людей, у підвальному приміщенні перукарні по вулиці Федьковича, 14, врятовано двоє людей.
Загалом рятувальники допомогли 142 людям, з них 15 дітей, врятували 22 особи, відбуксирували 12 автобусів та 15 автомобілів, відкачали воду з 13 підвальних приміщень та 7 присадибних ділянок - близько 5 тис. куб. м води, прочищено 6 дощоприймачів.
Нагадаємо, Львовом пронеслася потужна злива. Людей з затоплених автомобілів виносили на руках.