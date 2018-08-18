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Во Львове за час выпала почти треть месячных осадков

Киев • УНН

 • 11281 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. Во Львове, где вчера вечером прошел мощный ливень, за час выпало 28% месячной нормы осадков. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в области.

Во Львове за час выпала почти треть месячных осадков

"17 августа в период с 17:00 до 18:00 в результате осложнения погодных условий, а именно осадков в виде дождя и сильного дождя, составляли 28% от месячной нормы произошло подтопление отдельных участков во Львове, а именно: Привокзальная площадь и участок по улице Сахарова (район старого трамвайного депо)", - сообщили в ведомстве.

Как отмечается, основные усилия спасателей были сосредоточены на спасении людей, находящихся в помещениях и оказавшихся в транспортных средствах. В частности, в подвальном помещении кафе по улице Железнодорожная, 14, спасено 10 человек, в подвальном помещении парикмахерской по улице Федьковича, 14, спасены два человека.

В целом спасатели помогли 142 людям, из них 15 детей, спасли 22 человека, отбуксировали 12 автобусов и 15 автомобилей, откачали воду из 13 подвальных помещений и 7 приусадебных участков - около 5 тыс. куб. м воды, прочищены 6 дождеприемников.

Напомним, Львовом пронесся мощный ливень. Людей с затопленных автомобилей выносили на руках.

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