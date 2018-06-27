У Львові з гуртожитку випав студент

"27 червня о 00:58 у м. Львів на вул. Пасічна (гуртожиток Львівського національного університету ім. І.Франка) впав з висоти 2-го поверху студент правничого коледжу Львівського національного університету ім. І.Франка 1999 року народження", – йдеться в повідомленні

Хлопця госпіталізували у 8-му МКЛ Львова з діагнозом "Відкрита черепно-мозкова травма. Перелом основи черепа".

Наразі причини та обставини інциденту встановлюються.

Нагадаємо, з вікна однієї з лікарень у Львові випав 66-річний чоловік. Від отриманих травм він загинув на місці.