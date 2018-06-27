Во Львове из общежития выпал студент

"27 июня в 00:58 в г. Львов на ул. Пасечная (общежитие Львовского национального университета им. И.Франко) упал с высоты 2-го этажа студент юридического колледжа Львовского национального университета им. И.Франко 1999 года рождения", - говорится в сообщении

Парня госпитализировали в 8-м ГКБ Львова с диагнозом "Открытая черепно-мозговая травма. Перелом основания черепа".

Сейчас причины и обстоятельства инцидента устанавливаются.

Напомним, из окна одной из больниц во Львове выпал 66-летний мужчина. От полученных травм он погиб на месте.