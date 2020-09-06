У львівському аеропорту вночі застрягло 10 іноземців, яких пропустили "по вказівці з Києва"
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. У аеропорту у Львові вночі перебували іноземці, які прибули із США, Канади та Німеччини, щоб провідати батьків. Прикордонники не пропускали пасажирів, аргументуючи, що вони не підпадають під умови в’їзду в Україну під час карантину. Згодом їх пропустили. Про це у Facebook написала одна із прибулих пасажирок Марія Ягла, передає УНН.
"Львівський аеропорт. 1:30 ночі. Десятеро громадян США, Канади, Німеччини, які прилетіли в Україну відвідати своїх стареньких батьків з 17:30 години не можуть вийти з аеропорту", - написала жінка.
Також вона додала, що згідно постанови від 27 серпня 2020 року, всі вони мають законні підстави для в'їзду в Україну як іноземні громадяни, які є родичами першої лінії громадян України.
"Але наші українські посадовці для свого користування придумали один пунктик до вищезгаданої постанови, а саме, що іноземці, які їдуть до батьків-громадян України, мають бути дітьми до 18 років. Хоча у постанові цього немає", - додала Ягла.
Вона повідомила, що кожен з пасажирів має всі необхідні документи, щоб в'їхати в Україну: свідоцтва про народження, про одруження, копії паспортів батьків, медичну страхівку.
"Причина відмови незрозуміла", - підсумувала жінка.
Через свій допис вона попросила допомоги у всіх, хто міг вплинути на ситуацію, а пізніше повідомила, що все вирішили "по вказівці із Києва".
"Дякуємо всім,хто переживав за нас,хто давав поради,хто допомагав. Нас пропустити на територію України по вказівці з Києва", - написала пасажирка.
Нагадаємо, в’їзд для українців відкрили Бразилія, Домініканська Республіка та Демократична Республіка Конго – загалом вже 48 країн.