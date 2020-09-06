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Во львовском аэропорту ночью застряло 10 иностранцев, которых пропустили "по указанию из Киева"

Киев • УНН

 • 20705 просмотра

КИЕВ. 6 сентября. УНН. В аэропорту во Львове ночью находились иностранцы, прибывшие из США, Канады и Германии, чтобы навестить родителей. Пограничники не пропускали пассажиров, аргументируя, что они не подпадают под условия въезда в Украину во время карантина. Впоследствии их пропустили. Об этом в Facebook написала одна из прибывших пассажирок Мария Ягла, передает УНН.

Во львовском аэропорту ночью застряло 10 иностранцев, которых пропустили "по указанию из Киева"

"Львовский аэропорт. 1:30 ночи. Десять граждан США, Канады, Германии, прилетели в Украину навестить своих стареньких родителей с 17:30 часов не могут выйти из аэропорта", - написала женщина.

Также она добавила, что согласно постановлению от 27 августа 2020 года, все они имеют законные основания для въезда в Украину как иностранные граждане, являющиеся родственниками первой линии граждан Украины.

"Но наши украинские чиновники для своего пользования придумали один пунктик в вышеупомянутом постановлении, а именно, что иностранцы, которые едут к родителям-граждан Украины, должны быть детьми до 18 лет. Хотя в постановлении этого нет", - добавила Ягла.

Она сообщила, что каждый из пассажиров имеет все необходимые документы, чтобы въехать в Украину: свидетельства о рождении, о браке, копии паспортов родителей, медицинскую страховку.

"Причина отказа не ясна", - подытожила женщина.

Через свое сообщение она попросила помощи у всех, кто мог повлиять на ситуацию, а позже сообщила, что все решили "по указанию из Киева".

"Спасибо всем, кто переживал за нас, кто давал советы, кто помогал. Нас пропустили на территорию Украины по указанию из Киева", - написала пассажирка.

Напомним, въезд для украинцев открыли Бразилия, Доминиканская Республика и Демократическая Республика Конго - в общем уже 48 стран.

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