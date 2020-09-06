Во львовском аэропорту ночью застряло 10 иностранцев, которых пропустили "по указанию из Киева"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 сентября. УНН. В аэропорту во Львове ночью находились иностранцы, прибывшие из США, Канады и Германии, чтобы навестить родителей. Пограничники не пропускали пассажиров, аргументируя, что они не подпадают под условия въезда в Украину во время карантина. Впоследствии их пропустили. Об этом в Facebook написала одна из прибывших пассажирок Мария Ягла, передает УНН.
"Львовский аэропорт. 1:30 ночи. Десять граждан США, Канады, Германии, прилетели в Украину навестить своих стареньких родителей с 17:30 часов не могут выйти из аэропорта", - написала женщина.
Также она добавила, что согласно постановлению от 27 августа 2020 года, все они имеют законные основания для въезда в Украину как иностранные граждане, являющиеся родственниками первой линии граждан Украины.
"Но наши украинские чиновники для своего пользования придумали один пунктик в вышеупомянутом постановлении, а именно, что иностранцы, которые едут к родителям-граждан Украины, должны быть детьми до 18 лет. Хотя в постановлении этого нет", - добавила Ягла.
Она сообщила, что каждый из пассажиров имеет все необходимые документы, чтобы въехать в Украину: свидетельства о рождении, о браке, копии паспортов родителей, медицинскую страховку.
"Причина отказа не ясна", - подытожила женщина.
Через свое сообщение она попросила помощи у всех, кто мог повлиять на ситуацию, а позже сообщила, что все решили "по указанию из Киева".
"Спасибо всем, кто переживал за нас, кто давал советы, кто помогал. Нас пропустили на территорию Украины по указанию из Киева", - написала пассажирка.
Напомним, въезд для украинцев открыли Бразилия, Доминиканская Республика и Демократическая Республика Конго - в общем уже 48 стран.