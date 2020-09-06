Во львовском аэропорту ночью застряло 10 иностранцев, которых пропустили "по указанию из Киева"

КИЕВ. 6 сентября. УНН. В аэропорту во Львове ночью находились иностранцы, прибывшие из США, Канады и Германии, чтобы навестить родителей. Пограничники не пропускали пассажиров, аргументируя, что они не подпадают под условия въезда в Украину во время карантина. Впоследствии их пропустили. Об этом в Facebook написала одна из прибывших пассажирок Мария Ягла, передает УНН.