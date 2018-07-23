У Львові виявили п'яного таксиста: вміст алкоголю перевищував норму у 16 разів
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. Патрульні поліцейські виявили у Львові водія таксі з ознаками алкогольного сп'яніння. Перевірка показала, що вміст алкоголю в його крові у 16 разів перевищував допустиму норму. Про це повідомила прес-служба поліції Львівської області, передає УНН.
"Вчора під час патрулювання на вулиці Шота Руставелі екіпаж поліції виявив автомобіль таксі Opel Astra на іноземній реєстрації, який стояв з порушенням правил дорожнього руху. Інспектори підійшли поспілкуватися з водієм та одразу побачили в нього ознаки алкогольного сп’яніння", - йдеться в повідомленні.
Як розповів чоловік патрульним, він стояв на цьому місці недовго, тому що під час керування автомобіль зламався, тож він був змушений зупинитися.
Чоловіку запропонували пройти перевірку на стан алкогольного сп'яніння, на що він погодився.
"У присутності двох свідків чоловік пройшов перевірку на приладі Drager. Результат - 3,26 проміле. Це більш ніж в 16 разів перевищує допустиму норму", - зазначили в патрульній поліції.
На водія склали протокол за ст. 130 КУпАП.
Нагадаємо, у Рівненській області на пішохідному переході п'яний водій збив дитину.