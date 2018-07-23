Во Львове выявили пьяного таксиста: содержание алкоголя превышало норму в 16 раз

"Вчера во время патрулирования на улице Шота Руставели экипаж полиции обнаружил автомобиль такси Opel Astra на иностранной регистрации, который стоял с нарушением правил дорожного движения. Инспекторы подошли пообщаться с водителем и сразу увидели у него признаки алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.

Как рассказал мужчина патрульным, он стоял на этом месте недолго, так как во время управления автомобиль сломался, и он был вынужден остановиться.

Мужчине предложили пройти проверку на состояние алкогольного опьянения, на что он согласился.

"В присутствии двух свидетелей мужчина прошел проверку на приборе Drager. Результат - 3,26 промилле. Это более чем в 16 раз превышает допустимую норму", - отметили в патрульной полиции.

На водителя составили протокол по ст. 130 КУоАП.

Напомним, в Ровенской области на пешеходном переходе пьяный водитель сбил ребенка.