У Львові вирішили взяти кредит на сміттєпереробний завод
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Сьогодні під час засідання сесії Львівської міської ради депутати погодили умови кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку для реалізації проекту поводження з ТПВ у Львові. “За” проголосували 38 депутатів, передає УНН із посиланням на “Гал-інфо”.
Обсяг кредиту становить 25 млн євро, включаючи: транш на суму до 20 млн євро, що буде наданий ЄБРР та транш на суму до 5 млн євро, що буде наданий Фондом Чистих Технологій ЄБРР.
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Строк кредиту починається з 2018 року на 13 років (до 2031 року) з пільговим періодом 3 роки (2018-2021 роки).
Схема погашення кредиту: двадцятьма рівними піврічними платежами з початком погашення після завершення пільгового періоду.
Розміри процентної ставки складаються з 6-місячної Міжбанківської ставки Єврозони (Euribor).
Нагадаємо, що 21 липня 2017 року між Львівською міською радою та Європейським банком реконструкції та розвитку (надалі – ЄБРР) було підписано угоду про наміри щодо підготовки кредитного фінансування з метою реалізації інвестиційного проекту модернізації інфраструктури поводження з твердими побутовими відходами, включаючи збір відходів, переробку, утилізацію та рекультивацію полігону в с. Грибовичі в об’ємі першочергових заходів.