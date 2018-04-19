Во Львове решили взять кредит на мусороперерабатывающий завод
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Сегодня во время заседания сессии Львовского городского совета депутаты согласовали условия кредита Европейского банка реконструкции и развития для реализации проекта обращения с ТБО во Львове. "За" проголосовали 38 депутатов, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".
Объем кредита составляет 25 млн евро, включая: транш на сумму до 20 млн евро, который будет предоставлен ЕБРР и транш на сумму до 5 млн евро, который будет предоставлен Фондом Чистых Технологий ЕБРР.
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Срок кредита начинается с 2018 года на 13 лет (до 2031 года) с льготным периодом 3 года (2018-2021 годы).
Схема погашения кредита: двадцатью равными полугодовыми платежами с началом погашения после завершения льготного периода.
Размеры процентной ставки состоят из 6-месячной Межбанковской ставки Еврозоны (Euribor).
Напомним, что 21 июля 2017 между Львовским городским советом и Европейским банком реконструкции и развития (далее - ЕБРР) было подписано соглашение о намерениях по подготовке кредитного финансирования с целью реализации инвестиционного проекта модернизации инфраструктуры обращения с твердыми бытовыми отходами, включая сбор отходов, переработку, утилизацию и рекультивацию полигона в с. Грибовичи в объеме первоочередных мероприятий.