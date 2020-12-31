У Львові виготовили чотириметрового Дідуха

У міській раді відзначили, що вже декілька років львівський головний Дідух — це витвір майстрів Музею народної архітектури та побуту ім. К. Шептицького.

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“Цьогоріч він має свої особливості:його висота — близько 4 метрів; він складається зі 120 маленьких дідухів”, — йдеться у повідомленні.

У пресслужбі додали, що винесення Дідуха традиційно відбудеться 6 січня о 12.00 год на площі Яворського за участі хору “Гомін”.