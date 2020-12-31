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Во Львове изготовили четырехметрового Дидуха

Киев • УНН

 • 13017 просмотра

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Мастера Музея народной архитектуры и быта им. К. Шептицкого уже традиционно изготовили главный Дидух Львова, передает УНН со ссылкой на пресс-службу городского совета Львова.

Во Львове изготовили четырехметрового Дидуха

В городском совете отметили, что уже несколько лет львовский главный Дидух - это произведение мастеров Музея народной архитектуры и быта им. К. Шептицкого.

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"В этом году он имеет свои особенности: его высота - около 4 метров; он состоит из 120 маленьких дидухов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что вынесение Дидуха традиционно состоится 6 января в 12.00 на площади Яворского с участием хора "Гомон".

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