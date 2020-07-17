У Львові відновили роботу кінотеатри
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 17 липня. УНН. У Львові офіційно дали дозвіл на роботу кінотеатрів, бібліотек, музеїв та закладів культури. Про це повідомив заступник міського голови Андрій Москаленко, передає УНН.
“Від сьогодні заклади культури відновлюють свою роботу. Проте робота буде відбуватись за визначеним протоколом — не більше 50% наповнення та 1 людина на 5 кв м площі приміщення та з дотримання окремого протоколу МОЗу. Відповідне рішення сьогодні прийняла міська комісія ТЕБ і НС. Підставою для такого рішення стала. Постанова Кабінету міністрів № 392 від 20 травня 2020 року (зі змінами від 8 липня 2020 року) — щодо послаблень в галузі культури”, — повідомив Москаленко.
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