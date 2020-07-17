У Львові відновили роботу кінотеатри

“Від сьогодні заклади культури відновлюють свою роботу. Проте робота буде відбуватись за визначеним протоколом — не більше 50% наповнення та 1 людина на 5 кв м площі приміщення та з дотримання окремого протоколу МОЗу. Відповідне рішення сьогодні прийняла міська комісія ТЕБ і НС. Підставою для такого рішення стала. Постанова Кабінету міністрів № 392 від 20 травня 2020 року (зі змінами від 8 липня 2020 року) — щодо послаблень в галузі культури”, — повідомив Москаленко.

Нагадаємо, в Україні вже 57,2 тис. випадків COVID-19, за добу - 809.