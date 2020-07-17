Во Львове возобновили работу кинотеатры

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 101857 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 111124 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 116000 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 148859 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 116044 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 140569 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104019 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102803 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 105073 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102280 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Во Львове возобновили работу кинотеатры

Во Львове возобновили работу кинотеатры

Киев  •  УНН

 • 13165 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 17 июля. УНН. Во Львове официально дали разрешение на работу кинотеатров, библиотек, музеев и учреждений культуры. Об этом сообщил заместитель городского головы Андрей Москаленко, передает УНН.

"С сегодняшнего дня учреждения культуры восстанавливают свою работу. Однако работа будет происходить по определенному протоколу - не более 50% наполнения и 1 человек на 5 кв м площади помещения и по соблюдению отдельного протокола Минздрава. Соответствующее решение сегодня приняла городская комиссия ТЭБ и ЧС. Основанием для такого решения стало Постановление Кабинета министров № 392 от 20 мая 2020 (с изменениями от 8 июля 2020 года) - по послаблений в области культуры", - сообщил Москаленко.

Напомним, в Украине уже 57,2 тыс. случаев COVID-19 , за сутки - 809.

Украинские Национальные Новости

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