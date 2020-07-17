Во Львове возобновили работу кинотеатры
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 17 июля. УНН. Во Львове официально дали разрешение на работу кинотеатров, библиотек, музеев и учреждений культуры. Об этом сообщил заместитель городского головы Андрей Москаленко, передает УНН.
"С сегодняшнего дня учреждения культуры восстанавливают свою работу. Однако работа будет происходить по определенному протоколу - не более 50% наполнения и 1 человек на 5 кв м площади помещения и по соблюдению отдельного протокола Минздрава. Соответствующее решение сегодня приняла городская комиссия ТЭБ и ЧС. Основанием для такого решения стало Постановление Кабинета министров № 392 от 20 мая 2020 (с изменениями от 8 июля 2020 года) - по послаблений в области культуры", - сообщил Москаленко.
Напомним, в Украине уже 57,2 тыс. случаев COVID-19 , за сутки - 809.