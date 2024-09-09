У Львові відкрили "Білоруський дім"
Київ • УНН
У Львові відкрили "Білоруський дім" з музеєм "Вільна Білорусь з Україною в серці". Експозиція присвячена білорусам, які загинули, захищаючи Україну від російської агресії з часів Майдану.
Сьогодні, 9 вересня, у Львові, на вулиці Клепарівській, 21 відкрили "Білоруський дім". Заклад має стати центром для об'єднання білорусів в Україні. На його базі створений музей "Вільна Білорусь з Україною в серці", а згодом там планують ще відкрити білоруську школу, передає УНН із посиланням на "Суспільне".
На відкритті представили виставку, присвячену тим білорусам, хто віддав в Україні свої життя у боротьбі проти російської армії. Експозиція об’єднала 24 банери з портретами та інформацією на трьох мовах про білорусів, які загинули, захищаючи Україну.
"Цей музей присвячений білоруським героям, тим, хто віддав своє життя Україні починаючи з Майдану Незалежності і початку російсько-української війни. За цей час нам відомо більше 70 імен білоруських героїв, які тут загинули в боротьбі проти Росії. Серед тих білорусів є два, які мали посмертне звання "Герой України", — зазначив керівник благодійного фонду "Вільна Білорусь" Олексій Францкевич.
На відкриття "Білоруського дому" та музею прийшли дружини загиблих білорусів. Серед них — і Галина Корчак, яка втратила на війні чоловіка Дмитра Рубашевського з позивним "Ганс", який ще в 2016 році пішов добровольцем. Загинув він 12 квітня 2022 року під час виконання бойового завдання на Луганщині. Білорус отримав звання "Народний герой України".
"Як тільки Росія вторглася, він потрапив спочатку в ОУН, потім у Правий Сектор і вже на початку 2016 року він був на фронті. Військова справа — то не його, він вчився по ютубі, він не є кадровим військовим, він не служив", — розповіла вдова Дмитра Рубашевського Галина Корчак.