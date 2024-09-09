Во Львове открыли "Белорусский дом"

Сегодня, 9 сентября, во Львове, на улице Клепаривской, 21 открыли «Белорусский дом». Заведение должно стать центром для объединения белорусов в Украине. На его базе создан музей «Свободная Беларусь с Украиной в сердце», а впоследствии там планируют еще открыть белорусскую школу, передает УНН со ссылкой на «Суспільне».

На открытии представили выставку, посвященную тем белорусам, кто отдал в Украине свои жизни в борьбе против российской армии. Экспозиция объединила 24 баннера с портретами и информацией на трех языках о белорусах, которые погибли, защищая Украину.

«Этот музей посвящен белорусским героям, тем, кто отдал свою жизнь Украине начиная с Майдана Независимости и начала российско-украинской войны. За это время нам известно более 70 имен белорусских героев, которые здесь погибли в борьбе против России. Среди тех белорусов есть два, которые имели посмертное звание «Герой Украины», - отметил руководитель благотворительного фонда «Свободная Беларусь» Алексей Францкевич.

На открытие «Белорусского дома» и музея пришли жены погибших белорусов. Среди них - и Галина Корчак, которая потеряла на войне мужа Дмитрия Рубашевского с позывным «Ганс», который еще в 2016 году ушел добровольцем. Погиб он 12 апреля 2022 года во время выполнения боевого задания на Луганщине. Белорус получил звание «Народный герой Украины».

«Как только Россия вторглась, он попал сначала в ОУН, потом в Правый Сектор и уже в начале 2016 года он был на фронте. Военное дело - это не его, он учился по ютубу, он не является кадровым военным, он не служил», - рассказала вдова Дмитрия Рубашевского Галина Корчак.