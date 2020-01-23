У Львові відкрили фотовиставку активіста Вербицького, якого вбили у 2014 році

“Цю виставку ми відкрили у день народження Юрія Вербицького два роки тому, і впродовж цього часу вона мандрує містечками та селами Львівської області, бібліотеками, музеями та іншими закладами. Мені приємно, що сьогодні ми згадуємо Юрія у час його мученицької смерті, яку ми повинні пам’ятати і винести для себе урок. Ми повинні згадувати Героїв і про них розповідати нашим дітям”, - розповіла організатор фотовиставки Наталія Криничанка.

В експозиції – світлини, зроблені у Криму Героєм України Юрієм Вербицьким.

“Люди, які віддають своє життя за те, щоб іншим було добре, є справжніми Героями. Таким був Юрій Вербицький – сильна постать, яка безмежно любила життя. Якщо подивитись на його фотографії, це широкий вимір розуму та відважності. Ми повинні шанувати пам'ять Небесної Сотні і Юрія Вербицького у тому числі, бо ці люди віддали своє життя за нас і наших дітей”, - зазначив заступник голови облдержадміністрації Іван Собко.

Спогадами про свого брата із присутніми поділився Cергій Вербицький.

“Минуло шість років, мені дуже не вистачає Юрія, і я б не хотів щоб він став Героєм, мені б хотілось щоб він був поруч з нами. Мені дуже приємно, що ця виставка зроблена і показує, що Юрій бачив світ, любив Україну, людей”,– зазначив Сергій Вербицький.

Завершили відкриття хвилиною мовчання в пам’ять про Юрія Вербицького.

Зазначимо, переглянути світлини можна до 3 лютого.

Довідково. Юрій Тарасович Вербицький (25 серпня 1963, Львів – 21 або 22 січня 2014, біля с. Гнідин, Бориспільський район, Київська область, Україна) – Герой України, сейсмолог, кандидат наук. Активіст Євромайдану; був викрадений разом з Ігорем Луценком невідомими 21 січня 2014 року і вбитий після катувань.