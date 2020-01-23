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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
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Во Львове открыли фотовыставку активиста Вербицкого, которого убили в 2014 году

Киев • УНН

 • 12995 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. Сегодня во Львовской областной государственной администрации презентовали выставку фотографий "Крим (о)гляди Юрія Вербицького", передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".

Во Львове открыли фотовыставку активиста Вербицкого, которого убили в 2014 году

"Эту выставку мы открыли в день рождения Юрия Вербицкого два года назад, и в течение этого времени она путешествует городами и селами Львовской области, библиотеками, музеями и другими учреждениями. Мне приятно, что сегодня мы вспоминаем Юрия в момент его мученической смерти, которую мы должны помнить и вынести для себя урок. Мы должны вспоминать Героев и о них рассказывать нашим детям ", - рассказала организатор фотовыставки Наталья Криничанка.

В экспозиции - фотографии, сделанные в Крыму Героем Украины Юрием Вербицким.

"Люди, которые отдают свою жизнь за то, чтобы другим было хорошо, являются настоящими Героями. Таким был Юрий Вербицкий - сильная фигура, которая безгранично любила жизнь. Если посмотреть на его фотографии, это широкое измерение ума и отваги. Мы должны чтить память Небесной Сотни и Юрия Вербицкого в том числе, потому что эти люди отдали свою жизнь за нас и наших детей", - отметил заместитель председателя облгосадминистрации Иван Собко.

Воспоминаниями о своем брате с присутствующими поделился Сергей Вербицкий.

"Прошло шесть лет, мне очень не хватает Юрия, и я бы не хотел, чтобы он стал Героем, мне бы хотелось чтобы он был рядом с нами. Мне очень приятно, что эта выставка сделана и показывает, что Юрий видел мир, любил Украину, людей", - отметил Сергей Вербицкий.

Завершили открытие минутой молчания в память о Юрии Вербицком.

Отметим, посмотреть фотографии можно до 3 февраля.

Справка. Юрий Тарасович Вербицкий (25 августа 1963, Львов - 21 или 22 января 2014, возле с. Гнидын, Бориспольский район, Киевская область, Украина) - Герой Украины, сейсмолог, кандидат наук. Активист Евромайдана; был похищен вместе с Игорем Луценко неизвестными 21 января 2014 года и убит после пыток.

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