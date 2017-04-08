У Львові відбулась стрілянина біля нічного клубу

На місці події інспектори виявили пораненого 30-річного чоловіка, що лежав на землі. Патрульні одразу викликали “швидку” та надали першу домедичну допомогу постраждалому. Медики госпіталізували чоловіка. За словами лікарів, ймовірно травми на стегні нанесені ножем.

За словами очевидця, четверо невідомих осіб внаслідок конфлікту нанесли лежачому чоловікові тілесні ушкодження, а тоді здійснили кілька пострілів і повернулися у нічний клуб за тією ж адресою.

Разом зі свідком інспектори патрульної поліції, не зволікаючи, прослідували у пошуках підозрюваних. У клубі виявили чотирьох осіб на яких вказав заявник. Свідок повідомив, що саме 38-річний чоловік наніс потерпілому тілесні ушкодження і здійснив постріли. Осіб затримали. Неподалік місця події поліцейські знайшли предмет, схожий на зброю, з якого ймовірно здійснили постріли.

На місці працювали слідчі та експерти. Патрульні в подальшому забезпечили охорону місця події та доставили затриманих у Галицький відділ поліції.

Нагадаємо, 1 квітня у столиці оперативники зі стріляниною затримали автозлодіїв. При спробі втечі зловмисників правоохоронці зробили кілька попереджувальних пострілів: трьох чоловіків затримали, ще одному вдалося втекти.