Во Львове произошла стрельба возле ночного клуба
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 8 апреля. УНН. В ночь на 8 апреля экипаж Галицкого района 1 батальона получил сообщение о том, что на улице Родниковой неизвестный стрелял в мужчину. Об этом сообщили УНН в пресс-службе патрульной полиции Львова.
На месте происшествия инспекторы обнаружили раненого 30-летнего мужчину, который лежал на земле. Патрульные сразу вызвали "скорую" и оказали первую домедицинскую помощь пострадавшему. Медики госпитализировали мужчину. По словам врачей, вероятно травмы на бедре были нанесены ножом.
По словам очевидца, четверо неизвестных лиц в результате конфликта нанесли лежащему мужчине телесные повреждения, а затем совершили несколько выстрелов и вернулись в ночной клуб по тому же адресу.
Вместе со свидетелем инспекторы патрульной полиции, не мешкая, последовали в поисках подозреваемых. В клубе обнаружили четырех человек на которых указал заявитель. Свидетель сообщил, что именно 38-летний мужчина нанес потерпевшему телесные повреждения и совершил выстрелы. Подозреваемых задержали. Неподалеку от места происшествия полицейские нашли предмет, похожий на оружие, из которого предположительно совершили выстрелы.
На месте работали следователи и эксперты. Патрульные в дальнейшем обеспечили охрану места происшествия и доставили задержанных в Галицкий отдел полиции.
Напомним, 1 апреля во столицы оперативники со стрельбой задержали автоворов. При попытке побега злоумышленников правоохранители сделали несколько предупредительных выстрелов: трех мужчин задержали, еще одному удалось скрыться.