У Львові відбулась акція проти вирубки українських лісів

Активісти та небайдужі львів’яни пройшли похоронною процесією з труною вулицями Львова. Вони прийшли до Львівської ОДА, де сьогодні відбувається сесія облради. Пікетувальники передали депутатам вимоги і напрацьований план припинення злочинів у лісовій сфері.

“Основною метою акції було нагадати громаді, що лише вона є справжнім власником “...землі, надр, природних ресурсів”, і що ці ресурси “не повинні використовуватись на шкоду людині і суспільству”. Так каже 13 стаття Конституції України. Тож, лісові господарства - лише тимчасові користувачі. Підтримати екологічні ініціативи, що відстоюють принципи “ощадного лісового господарювання” та зберегти біорізноманіття. Лісові господарства повинні врешті-решт поставити вище за меркантильні інтереси функцію реального захисту та відновлення лісу", - розповів активіст Тарас Матвіїв.

В свою чергу свою акцію організували і обласні лісники, які виступають проти встановлення санаторію на вирубку лісів.