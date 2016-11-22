Во Львове состоялась акция против вырубки украинских лесов

Активисты и небезразличные львовяне прошли похоронной процессией с гробом по улицам Львова. Они пришли под Львовскую ОГА, где сегодня проходит сессия облсовета. Пикетчики передали депутатам требования и наработанный план прекращения преступлений в лесной сфере.

"Основной целью акции было напомнить обществу, что только оно является настоящим владельцем "... земли, недр, природных ресурсов", и эти ресурсы "не должны использоваться во вред человеку и обществу". Так говорит 13 статья Конституции Украины. Поэтому, лесные хозяйства - только временные пользователи. Поддержать экологические инициативы, которые отстаивают принципы "сберегательного лесного хозяйства" и сохранить биоразнообразие. Лесные хозяйства должны в конце концов поставить выше меркантильных интересов функцию реальной защиты и восстановления леса", - рассказал активист Тарас Матвеев.

В свою очередь свою акцию организовали и областные лесники, которые выступают против установления моратория на вырубку лесов.