У Львові вбили лідера гурту "Лесик Band"
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 8 квітня. УНН. У Львові вбили музиканта Олександра "Лесика" Дацюка. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич, передає УНН.
"По вулиці Героїв УПА, 76, на зупинці колишнього заводу кінескоп, чоловік (зі слів поліції, безхатченко) напав і підрізав Лесика з гурту "Лесик бенд" (Олександр Дацюк), поліція чоловіка затримали і вилучили ніж, проводять слідчі дії. Самого ж Лесика доставили до лікарні", - повідомив Зінкевич.
У лікарні Олександр Дацюк помер. Безхатченка опізнали. Він - колишній житель вул. Героїв УПА - затриманий направлений в Франківський райвідділ місцевої поліції.
Олександр "Лесик" Дацюк у 1990 році створив у Львові гурт "Лесик Band", який був популярним у середині 90-х. Гурт відомий своїми хітами "Гуляли", "Співали ящури", "Кошмарний сон", "Рекет", "Весна застою", "Бразілія".
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