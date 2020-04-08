Во Львове убили лидера группы "Лесик Band"
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 8 апреля. УНН. Во Львове убили музыканта Александра "Лесика" Дацюка. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич, передает УНН.
"По улице Героев УПА, 76, на остановке бывшего завода кинескоп, мужчина (по словам полиции, бездомный) напал и подрезал Лесика из группы "Лесик бенд" (Александр Дацюк), полиция мужчину задержала и изъяла нож, проводят следственные действия. Самого же Лесика доставили в больницу", - сообщил Зинкевич.
В больнице Александр Дацюк умер. Бездомного опознали. Он - бывший житель ул. Героев УПА - задержанный направлен в Франковский райотдел местной полиции.
Александр "Лесик" Дацюк в 1990 году создал во Львове группу "Лесик Band", который был популярен в середине 90-х. Группа известна своими хитами "Гуляли", "Співали ящури", "Кошмарний сон", "Рекет", "Весна застою", "Бразілія".
Напомним, в Николаеве подстрелили местного авторитета "Мультика".