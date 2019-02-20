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У центрі Львова вшанували героїв Небесної сотні

У центрі Львова вшанували героїв Небесної сотні

Київ • УНН

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 20 лютого. УНН. У центрі Львові вшанували героїв Небесної сотні. Про це повідомив кореспондент УНН.

Біля пам’ятника Тарасу Шевченку діти тримали понад 100 портретів героїв Небесної сотні і присутні поіменно згадали 21 Героя з Львівщини. Загиблих вшанували хвилиною мовчання. Також мешканці Львівщини запалили лампадки, розкладені на площі у вигляді ангела.

Як повідомляв УНН, в Україні 20 лютого відзначають День героїв Небесної сотні.

Крім того, у Києві в середу, 20 лютого, відбудеться низка заходів до Дня героїв Небесної сотні, зокрема, на Майдані Незалежності пройде захід "Промені Гідності над Майданом".

Українські Національні Новини

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