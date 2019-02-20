В центре Львова почтили героев Небесной сотни
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 20 февраля. УНН. В центре Львова почтили героев Небесной сотни. Об этом сообщил корреспондент УНН.
Возле памятника Тарасу Шевченко дети держали более 100 портретов героев Небесной сотни и присутствующие поименно вспомнили 21 Героя из Львовской области. Погибших почтили минутой молчания. Также жители Львовской области зажгли лампадки, разложенные на площади в виде ангела.
Как сообщал УНН, в Украины 20 февраля отмечают День героев Небесной сотни.
Кроме того, в Киеве в среду, 20 февраля, состоится ряд мероприятий ко Дню героев Небесной сотни, в частности, на Майдане Независимости пройдет мероприятие "Лучи Достоинства над Майданом".