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У Львові урочисто засяяла головна ялинка міста

У Львові урочисто засяяла головна ялинка міста

Київ • УНН

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 17 грудня. УНН. У Львові урочисто “запалили” вогні головної ялинки міста, передає кореспондент УНН.

Традиційно головну ялинку міста встановлюють біля Оперного театру.

Напередодні, львів’яни та гості міста зустріли Віфлеємський вогонь, який щорічно до Львова привозять "пластуни".

Під час офіційного відкриття, найменші учасники капели “Дударик” виконали “Щедрик” у новому звучанні. Церемонію доповнили виступ акторів театру “Воскресіння”.

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Цьогорічну ялинку прикрашали по-новому: 18-річну красуню одягнуть у монохромні іграшки та вишукану ілюмінацію.

Нагадаємо, цьогорічну міську ялинку мешканцям Львова подарувала жителька Брюхович Любов Поврозник.

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