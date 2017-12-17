Во Львове торжественно зажглась главная елка города

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Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 34107 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии
05:39 • 18527 просмотра

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 102571 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 104388 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 119806 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 104105 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 106390 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112882 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117289 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 123110 просмотра

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Актуальное
Во Львове торжественно зажглась главная елка города

Во Львове торжественно зажглась главная елка города

Киев  •  УНН

 • 16767 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 17 декабря. УНН. Во Львове торжественно "зажгли" огни главной елки города, передает корреспондент УНН.

Традиционно главную елку города устанавливают возле Оперного театра.

Накануне, львовяне и гости города встретили Вифлеемский огонь, который ежегодно во Львов привозят "пласт".

Во время официального открытия, маленькие участники капеллы "Дударик" выполнили "Щедрик" в новом звучании. Церемонию дополнили выступление актеров театра "Воскресение".

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Нынешнюю елку украшали по-новому: 18-летнюю красавицу оденут в монохромные игрушки и изысканную иллюминацию.

Напомним, нынешнюю городскую елку жителям Львова подарила жительница Брюхович Любовь Поврозник.

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