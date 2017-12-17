Во Львове торжественно зажглась главная елка города

Традиционно главную елку города устанавливают возле Оперного театра.

Накануне, львовяне и гости города встретили Вифлеемский огонь, который ежегодно во Львов привозят "пласт".

Во время официального открытия, маленькие участники капеллы "Дударик" выполнили "Щедрик" в новом звучании. Церемонию дополнили выступление актеров театра "Воскресение".

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Нынешнюю елку украшали по-новому: 18-летнюю красавицу оденут в монохромные игрушки и изысканную иллюминацию.

Напомним, нынешнюю городскую елку жителям Львова подарила жительница Брюхович Любовь Поврозник.