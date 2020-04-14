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У Львові у квартирі знайшли тіла двох пенсіонерів

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 14 квітня. УНН. У Львові поліцейські розслідують обставини загибелі подружньої пари. Про це повідомили у прес-службі Науполіції у Львівській області, передає УНН.

“13 квітня, близько 10.30 на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про те, що у квартирі одного з будинків на вулиці Моторній у Львові виявлені тіла чоловіка та жінки без ознак життя зі слідами насильницької смерті”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці встановили особи загиблих — ними виявилась подружня пара, 66-річний чоловік та його дружина віком 67 років.

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За даним фактом поліція Львівщини відкрила кримінальне провадженя за п.1 ч.2 ст.115 (умисне вбивство) КК України. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від десяти до пятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

“Поліцеські розслідують обставини скоєння злочину, проводиться комплекс оперативно-розшукових заходів для встановлення особи (осіб), причетних до скоєння вбивств”, — резюмували правоохоронці.

Нагадаємо, поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві 43-річного львів’янина.

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