У Львові у квартирі знайшли тіла двох пенсіонерів
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 14 квітня. УНН. У Львові поліцейські розслідують обставини загибелі подружньої пари. Про це повідомили у прес-службі Науполіції у Львівській області, передає УНН.
“13 квітня, близько 10.30 на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про те, що у квартирі одного з будинків на вулиці Моторній у Львові виявлені тіла чоловіка та жінки без ознак життя зі слідами насильницької смерті”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що правоохоронці встановили особи загиблих — ними виявилась подружня пара, 66-річний чоловік та його дружина віком 67 років.
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За даним фактом поліція Львівщини відкрила кримінальне провадженя за п.1 ч.2 ст.115 (умисне вбивство) КК України. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від десяти до пятнадцяти років або довічне позбавлення волі.
“Поліцеські розслідують обставини скоєння злочину, проводиться комплекс оперативно-розшукових заходів для встановлення особи (осіб), причетних до скоєння вбивств”, — резюмували правоохоронці.
Нагадаємо, поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві 43-річного львів’янина.