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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 44579 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 52872 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 67191 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 67239 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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15:49 • 96018 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 78426 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 101673 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130673 просмотра

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Во Львове в квартире нашли тела двух пенсионеров

Во Львове в квартире нашли тела двух пенсионеров

Киев  •  УНН

 • 15314 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 14 апреля. УНН. Во Львове полицейские расследуют обстоятельства гибели супружеской пары. Об этом сообщили в пресс-службе Науполиции во Львовской области, передает УНН.

"13 апреля, около 10.30 на оперативную линию 102 поступило сообщение о том, что в квартире одного из домов на улице Моторное во Львове обнаружены тела мужчины и женщины без признаков жизни со следами насильственной смерти", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители установили личности погибших - ими оказалась супружеская пара, 66-летний мужчина и его жена в возрасте 67 лет.

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По данному факту полиция Львовщины открыла уголовное производств по п.1 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

"Полицейские расследуют обстоятельства совершения преступления, проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению лица (лиц), причастных к совершению убийств", - резюмировали правоохранители.

Напомним, полицейские задержали подозреваемого в убийстве 43-летний львовянин.

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