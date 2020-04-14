Во Львове в квартире нашли тела двух пенсионеров
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 14 апреля. УНН. Во Львове полицейские расследуют обстоятельства гибели супружеской пары. Об этом сообщили в пресс-службе Науполиции во Львовской области, передает УНН.
"13 апреля, около 10.30 на оперативную линию 102 поступило сообщение о том, что в квартире одного из домов на улице Моторное во Львове обнаружены тела мужчины и женщины без признаков жизни со следами насильственной смерти", - говорится в сообщении.
Отмечается, что правоохранители установили личности погибших - ими оказалась супружеская пара, 66-летний мужчина и его жена в возрасте 67 лет.
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По данному факту полиция Львовщины открыла уголовное производств по п.1 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.
"Полицейские расследуют обстоятельства совершения преступления, проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению лица (лиц), причастных к совершению убийств", - резюмировали правоохранители.
Напомним, полицейские задержали подозреваемого в убийстве 43-летний львовянин.